MeCake – Scorpacciata di dolci? Da noi c’è l’all you can eat

Alzi la mano chi non ha mai sognato di farsi una bella scorpacciata di dolci. Un desiderio che oggi si può realizzare grazie all’“all you can eat” ideato, per la prima volta in Italia, dalla Caffetteria & Torteria MeCake di corso Casale, zona Bertolla, di Emmanuele Fogliano. Un’occasione da non perdere valida nel weekend: il sabato fino a mezzanotte e la domenica fino alle 20. Il prezzo è di 19 euro bevande escluse. Come ogni “all you can eat” che si rispetti ci sono delle regole:

«Innanzi tutto – spiega Emmanuele – ogni componente della tavolata vi deve aderire, non si possono portare a casa i dolci e il gelato non rientra nella formula».

Detto questo, il divertimento può iniziare. Impossibile elencare tutti i dolci proposti dalla MeCake, quasi interamente realizzati nel suo laboratorio con prodotto genuini. Il punto di forza sono le torte proposte in ogni declinazione e poi ancora semifreddi, gelati con tantissimi gusti e realizzati attraverso la ricetta artigianale. Infine, molto presto arriveranno le granite siciliane doc. Tra le altre novità, la possibilità di gustare dolci senza glutine e a breve senza zucchero per i diabetici.

Indirizzo: corso Casale, 101/C, Torino

Telefono: 011.2079642

Orario: 7-20; venerdì 7-21; sabato 7-24; domenica 8-20

Sito: www.caffetteriatorteriamecake.it

Facebook: Caffetteria&torteria Mecake