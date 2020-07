Medaglia d’oro al valore civile per Alex Zanardi, già quasi 30mila le adesioni – FIRMA LA PETIZIONE

Il primo obiettivo è già stato raggiunto in una sola settimana. La raccolta di firme su Change.org lanciata da TorinoCronacaQui per far assegnare dal Presidente della Repubblica ad Alex Zanardi una medaglia d’oro al valore civile, e che è tuttora sottoscrivibile all’indirizzo https://www.change.org/p/sergio-mattarella-conferimento-ad-alex-zanardi-della-medaglia-d-oro-al-valore-civile, ha già trovato quasi 30mila adesioni.

Attraverso la piattaforma abbiamo indirizzato un messaggio a Sergio Mattarella, chiedendo a tutti di appoggiarlo perché ci crediamo fortemente: “Il quotidiano Torino CronacaQui si rivolge a Lei consapevole della sua sensibilità e della sua profonda umanità, per invocare il conferimento della Medaglia d’oro al Valor Civile all’atleta Alex Zanardi, i cui meriti sportivi, umani e sociali sono ben noti a tutti. L’onda di commozione generata dall’incidente e dalle attuali drammatiche condizioni in cui l’atleta versa è una ulteriore dimostrazione di come questa figura rappresenti un esempio per moltissime persone, un esempio che diventa tanto più importante per l’opera sociale svolta a favore delle persone in difficoltà”.

In poco tempo sono arriva le firme ma anche molti commenti. «In un mondo troppo pieno di indifferenza e di egoismi a tutti i livelli, LUI ci ha spronato e mi auguro che lo continui a fare, a condividere le difficoltà della vita mantenendo comunque un atteggiamento positivo e ricco di dignità per chiunque. GRAZIE», scrive Giorgia. «Alex ha dimostrato e saputo trasmettere una grande forza a tutti», dice Silvana e «Alex esempio per tutti di uomo generoso, forte, con le sue performance da a tutti noi la certezza che non esistono ostacoli per vivere e amare la vita…..» replica Mario. E ancora «È un eroe dei nostri tempi. Ne abbiamo bisogno» (Fulvio), «Almeno questo esempio vale la pena riconoscerlo confermarlo in ogni modo, grazie per il modello e la onestà intellettuale, grazie Alessandro Alex…» (Renzo).

Zanardi intanto continua la sua battaglia più importante nel reparto di terapia intensiva. La notte tra martedì e mercoledì, dopo l’operazione alla quale il campione bolognese era stato sottoposto lunedì pomeriggio, è passata tranquilla e senza nessuna variazione del quadro clinico. E la Procura di Siena ha affidato all’ingegner Dario Vangi, già perito per l’inchiesta sulla morte dell’ex ciclista e ct azzurro Franco Ballerini durante un rally nel 2010 e nell’inchiesta sulla strage di Viareggio, la consulenza che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente svolgendo anche accertamenti tecnici sull’handbike dell’ex pilota. La perizia dovrà chiarire la dinamica, le condizioni del manto stradale ma anche se tra le cause dello schianto ci possa essere quella di un guasto o di un malfunzionamento del mezzo.

+++ Firma anche tu la petizione: http://chng.it/7TBw947GHZ +++