Pochi medici al pronto soccorso. Ospedale costretto ad “affittarli”

Pochi medici? Nessun problema, ne prendiamo qualcuno “in affitto”. Situazione complicatissima all’ospedale di Chivasso, dove il problema della carenza di personale, più volte denunciato dai sindacati, continua a farsi sentire. Un problema che diventa critico in uno dei punti nevralgici della struttura: il pronto soccorso. È proprio qui che, senza l’aiuto dei medici “in affitto” la struttura finirebbe al collasso. I medici in servizio presso il pronto soccorso infatti sono otto e di questi, circa la metà arriva grazie alle convenzioni che l’ospedale ha messo in atto con società che forniscono medici alla struttura.

Un problema che, secondo il direttore dell’Asl To4, Lorenzo Ardissone, arriverebbe proprio dalle università che, al momento, sfornano troppi pochi medici. «La realtà – racconta – è che ci sono troppi pochi medici specializzati e per questo speriamo che, nel corso dei prossimi anni, i numeri degli specializzati aumentino. Noi facciamo i bandi ma, nella maggior parte dei casi, vanno deserti. Quando gli specializzati sono così pochi, le persone scelgono dove andare e tra Chivasso, Torino e altri ospedali magari solo qualcuno scelga di venire qui e altri vanno altrove. Noi, dal canto nostro, cerchiamo di attirare medici grazie alla presenza di strumentazioni all’avanguardia, di ultima generazione, ma non è facile».

Dunque, l’unica possibilità è quella di affidarsi ai privati “in affitto” che costano 60 euro lordi l’ora, per un costo anche di 6mila euro al mese, arrivano da Biella, Novara o addirittura da Genova e spesso dormono in albergo. «Non c’è altra scelta – prosegue Ardissone -, se manca personale non possiamo che agire così, ma non è una questione che riguarda solo l’ospedale di Chivasso. Il tema è generalizzato, mancano i medici e dunque tocca arginare il fenomeno».

Come funziona, nella pratica, l’assunzione dei medici in “affitto”? «Noi, come ospedale, facciamo dei bandi e arriviamo a firmare delle convenzioni con società di liberi professionisti che vengono a lavorare nella nostra struttura. Molto spesso, non si tratta di accordi di breve durata, altrimenti appena trovano altro se ne vanno. Nel caso di specie, parliamo di una convenzione che si basa su tre anni più due. In questo modo siamo sicuri di essere coperti al 90-95%. Purtroppo, fino a quando i medici specializzati non aumenteranno questa sarà l’unica. Se oggi le università dovessero decidere di far laureare più medici, questo aumento si vedrà nelle strutture ospedaliere solo tra 4 o 5 anni e nel frattempo ci tocca agire». Per la maggior parte, parliamo di medici di urgenza che seguono turni simili a quelli dei normali medici assunti presso l’ospedale. «Al pronto soccorso girano 59 medici e di questi 17 sono liberi professionisti. Ogni settimana la società manda i turni dei suoi medici al pronto soccorso e di conseguenza, poi, si stila tutta l’organizzazione. Alcuni di questi medici liberi professionisti, poi, quando facciamo i concorsi, partecipano ed entrano poi nel nostro organico. È già capitato».