Medici, infermieri, addetti alle pulizie. Eroi in trincea per combattere il virus

Nella sfida al Covid-19 loro sono le donne e gli uomini di prima linea. Una rappresentanza dei tanti professionisti della sanità che dal 21 febbraio, quando è stato accertato il primo caso in Piemonte, non contano più le ore di lavoro e le ore – pochissime – di sonno. Medici, infermieri, oss, addetti alle pulizie che tutti insieme affrontano questa battaglia in trincea. Laura (nome di fantasia), infermiera, è in quarantena all’ospedale. Lo è dal 4 marzo. «Sono in apprensione, ho due figli adolescenti, un marito che mi aspettano a casa, e una mamma malata che ha bisogno delle mie attenzioni. È tremendo vivere qui dentro, è tremendo non poter stare accanto a loro, hanno bisogno di me». Laura con le video chiamate ha trovato il modo di insegnare ai figlioletti a fare la lavatrice, ma il tempo non passa mai.

