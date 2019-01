Medici e infermieri all’attacco di Saitta: «No taglio dei letti»

A medici e infermieri il dibattito politico che si è scatenato intorno al Parco della Salute proprio non va giù. Come a dire: «Fanno i conti senza l’oste». Non bastano, infatti, le innumerevoli puntualizzazioni e rassicurazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta e del governatore Sergio Chiamparino sulla bontà del progetto. Il sentimento provato dagli ordini di medici e infermieri è quello dell’emarginazione. Un concetto ribadito con forza da Guido Regis, vicepresidente dell’Omceo Torino. «Continuiamo – sottolinea Regis – a essere esclusi dal dibattito. Adesso che le elezioni si avvicinano la politica si scatena ma le risposte che vengono date in merito al Parco della Salute hanno un carattere esclusivamente strumentale e non esiste una mentalità costruttiva che guardi all’interesse dei cittadini».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++