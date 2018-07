La scena, ripresa in strada, è veramente impressionante

Medita e fluttua in aria davanti a tutti: trucco (“sotto il tappeto c’è una pedana e il bastone le serve per l’equilibrio”, scrive un utente su Youtube) o realtà? Prodigio o finzione? A voi la risposta. Ma il video, ripreso in strada, è veramente impressionante!!