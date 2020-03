Megan DeLuca, la modella “acqua e sapone” che piace agli americani

La sua è una bellezza “acqua e sapone”, per utilizzare il titolo di un fortunato e immortale successo di Carlo Verdone dei primi anni ottanta. Un canone estetico che non si incontra troppo spesso sulle passerelle nordamericane.

Megan DeLuca, da Philadelphia, è una modella dai capelli rossi e dal fisico perfetto, che sta riscontrando grande successo sia in passerella che sul web. Il suo profilo Instagram vede infatti lievitare i followers giorno dopo giorno.

Megan, che può vantare con orgoglio le sue origini italiane, per ora preferisce saggiamente non montarsi troppo la testa. Non ha rinunciato a studiare e ha declinato tutte le offerte per dei servizi fotografici ancora più spinti. Del resto, lei è una modella “acqua e sapone”.