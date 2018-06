L’altro giorno hanno arrestato Guglielmo Cirillo, uno dei cento più pericolosi latitanti d’Italia, mentre mangiava riso e fagioli rintanato in una scialba casetta di periferia.

Altri ne hanno trovati sepolti vivi in bunker segreti costruiti sotto le case. Altri ancora, come il “capo dei capi” Bernardo Provenzano, in sperdute masserie dove vivevano come pastori, se non come eremiti. È il destino dei grandi latitanti. Comandano, dal covo, ma devono vivere come carcerati, se non peggio, lontano dai familiari, dagli amici e dalle piacevolezze della vita sociale.

Sono ricchissimi, ma vivono, tra mille cautele e sospetti, in perenne allarme, una vita da poveracci semireclusi, vestendo e mangiando come pastori.

Solo questo ci consola della loro mancata cattura. L’arresto di un capo non indebolisce le mafie: è intercambiabile come l’ultimo dei picciotti. Un esercito serio non va in crisi per la perdita di un generale o di un soldato. Ma il fatto che i capi preferiscano la vita grama della latitanza o del carcere a una vita onesta spiega il detto siciliano “megghiu cumannari ca futtiri” meglio comandare che fottere. Il potere assoluto: quella è la vera droga.

Lo scrisse già il Manzoni, quando paragonò la vita claustrale e austera dell’Innominato a quella scioperata e lussuriosa di Don Rodrigo. C’è il malvagio per il quale l’unica cosa che conta è essere il numero uno, e quello che lo fa solo per spassarsela meglio. Matteo Messina Denaro, latitante da 25 anni, è solo un Innominato che comanda su tanti Don Rodrighi. A saper dov’è, più che arrestarlo bisognerebbe mandargli una Lucia nel covo: hai visto mai che si penta…