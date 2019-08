Meglio giocare da fuori

Il Pd punta a recuperare, alle prossime politiche, tutti i voti emigrati nel 2018 nel M5S. Per questo i grillini nel governo, se non vogliono sparire, dovranno stare quieti e allineati, e lasciar fare al Pd. Il governo sarà rosso, più che giallorosso. Quanto a Salvini, mi rifiuto di pensarlo così idiota da aver aperto la crisi fidandosi dei reciproci insulti fra Pd e M5S. Il suo piano è quello di scrollarsi di dosso un’alleanza innaturale dopo averne spremuto tutto il consenso possibile, e lasciare ai giallorossi il cerino acceso delle manovre lacrime e sangue e dell’invasione dei migranti. Attaccando dall’opposizione ci sta che la Lega aumenti ancora i consensi fino a quando, a fine legislatura, il Colle non potrà più negare il voto. Può anche darsi che cresca tutta la destra (non certo grazie a Berlusconi, ormai bollito), ma bisognerà vedere a che punto sarà la sinistra dopo 4 anni di stangate e barconi. Spazio per nuovi partiti a destra non ne vedo. Cairo, nonostante la sua intervista sul Foglio, è troppo furbo per fare quell’errore. Sa bene che il “deep state” italiano è in mano al Pd, e il Pd è in mano alla Ue. Lo sa così bene che ha schierato da quella parte La7. Sa anche che un conto è dirigere un’azienda, dove tutti ti obbediscono, un altro è governare lo Stato, dove tutti ti remano contro. Altro che Berluschino! Lui è un moderno Quintino Sella che dorme 5 ore a notte, e ne lavora 16 per le sue aziende. Dove troverebbe il tempo per la politica? E poi c’è il Toro… Dovrebbe delegare, proprio lui che ha detto che l’errore di Berlusconi è stato delegare troppo. I veri capi come Agnelli, De Benedetti, Soros, giocano da fuori. In campo mandano i narcisi. E lui lo sa.

