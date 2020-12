Melina Ramirez, tutti pazzi per la stella della tv

È una sorta di versione latinoamericana di Diletta Leotta, una presentatrice e conduttrice tv capace di mettere d’accordo davvero tutti. I maschietti la ammirano per il suo indiscutibile aspetto sexy, mamme e ragazze per la sua bellezza spontanea e naturale.

Melina Ramirez, recentemente diventata mamma, è uno dei volti più noti e ammirati dello spettacolo made in Colombia. Non ama eccessi e volgarità, la sua è una bellezza decisamente discreta.

Una bellezza che attira tantissimi followers sui social. Il suo profilo Instagram può contare su 4,4 milioni di seguaci e viaggia a vele spiegate verso i 5, anche perché Melina non manca di postare, di tanto in tanto, scatti che mettono in mostra le sue curve da urlo.