Ammettiamolo, quella sera di fine febbraio Lavinia Cassaro, maestra in una scuola elementare, era esasperata. Anzi, come ha detto lei stessa «arrabbiatissima». Ma nessuno l’ha spinta a superare la testa del corteo organizzato per contestare il leader di CasaPound e fronteggiare da sola i poliziotti schierati in assetto antisommossa. E nessuno, almeno pare, le ha suggerito quella frase infelice: «Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire».

Più che una provocazione verbale, quelle parole che sono state estrapolate da un contesto in cui si è detto di tutto sono diventate un caso nazionale. E il fatto che Lavinia Cassaro fosse ai tempi una maestra ha fatto il botto. Così dopo le tivù e i giornali è arrivata l’inchiesta della magistratura, l’accusa di oltraggio aggravato, l’imminente rinvio a giudizio. E il licenziamento.

Storia chiusa? Macché. Per i sindacati impegnati in una complessa difesa d’ufficio la signora Lavinia non ha fatto proprio nulla, «se non gridare qualche parola». Un po’ come negare che nel Po c’è l’acqua. E purtroppo tutt’altro che limpida. Ma non solo: quel grido di rabbia per la la signora «non è stato un augurio, nemmeno una minaccia, ma una semplice affermazione».

Quella riferita al destino di ognuno di noi. Un memento mori, forse addirittura sussurrato nel lessico sindacalese abituato certo ai toni alti. Ma non quadra, anzi il taccone è peggio del buco. Non sarebbe stato meglio per la esagitata ex maestra ammettere di aver fatto una grossa cazzata? E poi finirla lì?

