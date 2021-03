Meno smog a Torino: nel weekend solo blocchi strutturali alla circolazione dei veicoli inquinanti

Qualità dell’aria: timidi segnali di miglioramento a Torino dove il livello di inquinamento è calato e pertanto, da domani (sabato 6) fino a lunedì (8 marzo compreso), saranno in vigore soltanto le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli inquinanti.

BLOCCHI STRUTTURALI NEL WEEKEND

E’ previsto, pertanto, come spiega una nota del Comune, il blocco totale dei veicoli, per il trasporto di persone e merci, Euro 0 con qualsiasi alimentazione, dei diesel Euro 1 e Euro 2 e dei ciclomotori e motocicli benzina Euro 0.

LUNEDI’ NUOVA RILEVAZIONE

Lo stop per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 entrerà invece in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. La nuova rilevazione dell’Arpa verrà effettuata lunedì.

IL DECRETO DELLA REGIONE

La Città di Torino ricorda, ancora, che con apposito Decreto la Regione Piemonte ha derogato fino al 30 aprile 2021 alla misura strutturale di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel unicamente per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (tra cui l’accompagnamento dei figli presso le istituzioni scolastiche) o d’urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.