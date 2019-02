Mercatino Mon Amour – Lo zucchetto del Papa tra borse e abiti firmati

Il Mercatino Mon Amour di via Edoardo Rubino 76/n a Torino, Mirafiori Nord, è molto di più del semplice negozio dell’usato. Nato nel novembre scorso dalla passione della sua giovane titolare, Eleonora, è già diventato un punto di riferimento prezioso per tutti gli amanti dell’usato in tutte le sue sfaccettature. Basta dire che qui si trova persino lo “zucchetto”, ossia la papalina, appartenuta a Papa Ratzinger il cui valore si aggira intorno ai 2000 euro.

«Ma sono tanti altri i pezzi da collezione e di antiquariato – spiega Eleonora – tra cui un documento datato 1554 e una pergamena del 1289».

Indirizzo: via Edoardo Rubino 76/n, Torino

Telefono: 011.4178470

Orario: 9,30-12,30; 15-19; lunedì 15-19 (aperto ultima dom del mese 10-12,30; 15-19)

Sito: www.mercatinomonamour.it