MERCATINO MON AMOUR- IL NATALE È GIÀ QUI, TANTE IDEE ORIGINALI PER TUTTI

Il Natale? In via Rubino, da Mercatino Mon Amour, è già arrivato. Il bazar del nuovo e dell’usato allestito da Eleonora ha da poco festeggiato il suo primo anno di vita ma guarda già avanti. Come alle prossime feste, con un ricco assortimento di oggettistica natalizia, dalle decorazioni alle statuine passando per i carillons, le palline, le luci e molto altro. Oggetti d’antiquariato e vintage come l’ultimo arrivato, uno slittino degli anni ’30. Complessivamente un’esposizione di circa 300 metri quadrati nella quale potrete trovare davvero di tutto per un’idea regalo originale o per abbellire la vostra casa. E a dicembre, aperto anche tutte le domeniche.

Mercatino Mon Amour, via Edoardo Rubino 76/n,

Torino telefono: 011.4178470

Orario: 9.30-12.30; 15-19.30; lunedì 15-19.

Sito: www.mercatinomonamour.it