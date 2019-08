MERCATINO MON AMOUR-PERDERSI FRA LO SHOPPING CON TANTI MOBILI USATI E OGGETTI INTROVABILI

Sta per riaprire il bazar dell’usato più amato di Mirafiori Nord, il Mercatino Mon Amour in via Edoardo Rubino 76/n, che infatti tirerà su le serrande a partire dal 2 settembre dando il via allo shopping. Un viaggio tra l’abito firmato, magari vintage, la borsa o il paio di occhiali. Molto di più del semplice negozio dell’usato, una vera esposizione di circa 300 metri quadrati in cui sbizzarrirsi nella scelta. Nato nel novembre scorso dalla passione della sua giovane titolare, Eleonora, è già diventato un punto di riferimento prezioso per tutti gli amanti dell’usato in tutte le sue sfaccettature. «Ma sono tanti altri i pezzi da collezione e di antiquariato – spiega Eleonora – tra cui un documento datato 1554 e una pergamena del 1289». E ancora porcellane del 1920, di Capodimonte, stampe originali dell’800, mobili antichi, i pezzi forti sono nell’oggettistica. Tante le chicche che si possono trovare anche per rivedere interamente il proprio appartamento o alcune sue parti.

Mercatino Mon Amour, via Edoardo Rubino 76/n, Torino

telefono: 011.4178470

Orario: 9,30-12,30; 15-19; lunedì 15-19

Sito: www.mercatinomonamour.it