Mercato coperto, è crisi nera. E un altro negozio dice addio

E’ partita ufficialmente nelle scorse ore la petizione per salvare il mercato coperto di via delle Verbene. Una raccolta firme ormai necessaria, anche a fronte dell’ennesima chiusura. Un negozio che vendeva articoli per animali ha, infatti, abbassato le serrande mettendo ancora più pressione sul futuro della struttura che in questi anni è sempre stata difesa a spada tratta tanto dai residenti delle Vallette quanto dai commercianti. Dopo il presidio di sensibilizzazione ora ci si appella alla raccolta firme.

Tra le richieste spicca la revisione totale del contratto (che penalizza eccessivamente i lavoratori) con richiesta di ripartizione delle spese. Nel mirino, oltre al canone di gestione, ci sono le spese di manutenzione, giudicate eccessivamente alte dalla cooperativa Verbene. In seconda battuta ecco la richiesta di investire maggiormente sulla manutenzione della struttura, portando nuove attrattive per il futuro del mercato. Si pensa ad un emporio piuttosto che ad attività culturali. «Ma è la Città – spiega il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello – che deve fare il primo passo per garantire un futuro a queste persone». A tirare le fila anche la consigliera del Pd della Cinque, Mary Gagliardi. «Se il Comune non interverrà – rincara Gagliardi – il mercato di via delle Verbene perderà altri commercianti. Non possiamo più aspettare». Con la metà dei negozi chiusi, del resto, tutto il “peso” della gestione è finito sulle spalle dei pochi rimasti. «Gli stessi obblighi assunti dalla cooperativa diventano eccessivi perché la spesa poteva essere suddivisa nel doppio delle persone che oggi pagano le quote» conclude Gagliardi. La speranza dei residenti è che la raccolta firme regali al quartiere quel miracolo tanto atteso.