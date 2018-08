Mercatone Uno cambia proprietario

Nuova speranza per il futuro del punto vendita Mercatone Uno di Mappano. I commissari del gruppo Mercatone Uno in amministrazione straordinaria hanno formalizzato la cessione a Shernon Holding di 55 punti di vendita, unitamente alla struttura amministrativa che sorge a Imola. Il tutto anche in conseguenza dell’accordo raggiunto il 29 giugno scorso con le organizzazioni sindacali che ha portato il nuovo acquirente a conservare 2.019 posti di lavoro.

Una notizia che tocca da vicino i lavoratori dell’ex punto vendita di Mappano, visto che è uno di quelli che potrebbe essere rilevato dall’azienda milanese che ha come capofila la maltese Star Alliance Limited. Nessuna novità al momento invece per l’altro punto vendita torinese, quello di Brandizzo che parrebbe non rientrare neppure nei piani di Globo, un altro gruppo commerciale che opera già a Pianezza e che sarebbe in procinto di definire l’acquisto dei rimanenti punti vendita dell’ex Mercatone.