Mercatone Uno, futuro incerto. Il capannone preda del degrado

Ancora nessuna soluzione per i dipendenti. E le strutture sono in abbandono

Nelle aree vuote, non più frequentate, si ha l’impressione che il passare del tempo colpisca in maniera ancora più accanita. Corrode, consuma e insedia con la stessa spietatezza sia gli spazi che i ricordi di chi li occupava.

A Beinasco, nei pressi di quello che fino a pochi mesi fa era uno degli 8 punti vendita piemontesi di Mercatone Uno, l’abbandono ha già preso il sopravvento. I cartelli con gli orari di apertura sono sporchi, le bandiere gialle come il colore aziendale, si muovono al vento sbrindellate e sbiadite. I carrelli parcheggiati a pochi metri dall’ingresso sono ormai ricoperti di erba. L’atmosfera che si respira è triste e spenta. Mostra le cicatrici di una vicenda dolorosa. Sopratutto per i 250 dipendenti del Piemonte, 70 nella provincia di Torino, che ancora ieri hanno lanciato un grido d’allarme rispetto a una vertenza che a loro dire è già stata dimenticata dalle istituzioni.

Intanto la data di scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro del compendio aziendale, prevista per il 30 ottobre, si avvicina. I commissari straordinari sono ancora alla ricerca di potenziali acquirenti. Per ora si sono dimostrati interessati in 136. Certezze, però, nessuna.

Come per tutti gli altri punti vendita, anche quello di Beinasco continua a conservare al suo interno i resti di quando l’attività era ancora in piedi. Compresi gli effetti personali dei lavoratori e i mobili già ordinati dai clienti. «All’inizio di settembre – racconta Alessandra Piselli, ex dipendente del punto vendita di Beinasco – un gruppo esterno è entrato dentro il capannone per fare l’inventario. A noi, però, hanno impedito di entrare a prendere le nostre cose».

Così i sindacati continuano a incalzare il governo. E anche se a livello piemontese il governatore Alberto Cirio e l’assessore al Lavoro, Elena Chiorino, hanno sempre assicurato la massima attenzione per la vicenda, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in una lettera inviata un paio di giorni fa al ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli «sollecitano ancora una volta il Mise a convocare il tavolo istituzionale, finalizzato ad assicurare una supervisione istituzionale e maggiori garanzie di trasparenza e ripristinare corrette relazioni sindacali» e segnalano anche «lo stallo sull’attivazione delle politiche attive a livello regionale».

Una situazione dai contorni ancora molto scuri, dunque, e che oltre ai lavoratori preoccupa tanto i clienti che non hanno ancora ricevuto la merce già saldata quanto le centinaia di dipendenti delle aziende fornitrici che attendono di essere pagate.