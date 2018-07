Merce fuorilegge venduta al “Barattolo”: scatta il blitz della Municipale [LE FOTO]

Controlli in via Carcano a Torino

Vende merce “fuorilegge” al mercato del “libero scambio” di via Carcano a Torino. Sorpreso, perde la mercanzia – che viene sequestrata – e si becca una multa di 166 euro. E’ il risultato di un’operazione condotta questa mattina, dagli agenti del comando Porta Palazzo della polizia municipale di Torino, tra le bancarelle del “Barattolo“.

MULTATO UN COMMERCIANTE MAROCCHINO

Il commerciante, individuato e sanzionato dai “caschi bianchi”, è un giovane di nazionalità marocchina. La merce finita “sotto chiave” – e sulla cui provenienza ancora si indaga – ammonta a 66 paia di scarpe e 5 capi di abbigliamento.

IERI UN ALTRO SEQUESTRO AL BARATTOLO

Ancora nella giornata di ieri, altri agenti dello stesso Comando hanno sequestrato, sempre al mercato del “libero scambio” 40 capi di abbigliamento nuovo e 40 articoli di cosmetici in quanto, come nel caso di questa mattina, messi in vendita contro il regolamento comunale. Anche il commerciante, in questo caso un italiano, è stato multato con 166 euro di sanzione.