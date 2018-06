Merce nuova al mercato del Barattolo: scatta il blitz dei vigili. Multati tre marocchini [LE FOTO]

Questa mattina, durante un controllo al mercato del Libero Scambio Barattolo di via Carcano a Torino, gli agenti del comando di polizia municipale di Porta Palazzo hanno sanzionato, con 166,66 euro di multa a testa, 3 venditori ambulanti, cittadini di nazionalità marocchina, che avevano messo in vendita merce nuova.

ALLA GUIDA SENZA ASSICURAZIONE

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato oltre 500 prodotti tra cui attrezzature idrauliche, rosari in plastica, batterie stilo, spine e altro materiale elettrico, spazzole per smerigliatrici e molto altro ancora. All’interno del mercato è stato sorpreso alla guida un venditore italiano a bordo di un veicolo privo di assicurazione obbligatoria. L’uomo si è beccato una multa di oltre 1.500 euro oltre al sequestro del veicolo.

TRASPORTAVA BATTERIA ESAUSTE

Sempre stamane altri agenti del comando di Porta Palazzo, entrati in azione in via san Pietro in Vincoli, nei pressi del mercato di Libero Scambio, hanno fermato per un controllo un cittadino di nazionalità rumena residente nel campo nomadi di via Germagnano che trasportava 12 batterie d’auto esauste, considerate rifiuti speciali. L’uomo non è stato in grado di giustificare la provenienza delle batterie e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per la gestione di rifiuti speciali non autorizzata.