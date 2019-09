Merce nuova in vendita nel mercatino dell’usato di via Carcano: ambulante multato

Durante i consueti controlli all’interno del mercatino di via Carcano, denominato “Barattolo“, gli agenti della polizia municipale di Torino hanno sanzionato (con un verbale di 160 euro) e sequestrato ad un venditore regolarmente autorizzato, 800 pezzi di materiale elettrico nuovo, non usato, così come invece prevede il regolamento interno del mercatino torinese.

VENDITORE SEGNALATO ALLA DIREZIONE COMMERCIO

Il venditore è stato segnalato alla direzione Commercio per l’irrogazione della sanzione accessoria che prevede la sospensione dell’autorizzazione qualora risultasse recidivo.