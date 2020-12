Mercedes Calderon, la nuova “bomba” latina

È una delle starlette sudamericane di ultima generazione più popolari e seguite sui social, una vera e propria “bomba” capace di sconvolgere tutti con le sue curve pericolose e i suoi scatti da urlo.

Mercedes Calderon è una giovane modella originaria della città di Chiclayo, in Perù, famosa per le sue comparsata in numerosi programmi televisivi in onda sulla televisione nazionale.

In breve, però, la sua fama ha travalicato i confini, anche perché “Mechita” – questo il suo soprannome – è solita postare sui suoi canali social foto che poco o nulla lasciano all’immaginazione, per la felicità dei sempre più numerosi followers.