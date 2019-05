Merci pericolose, 37 irregolarità ravvisate dalla Polfer in tutto il Piemonte

Trentasette irregolarità e sanzioni per 62mila euro: è il bilancio delle operazioni compiute dalla Polizia Ferroviaria in Piemonte e Valle d’Aosta negli ultimi giorni relativamente ai controlli sul trasporto di merci pericolose attraverso convogli. Controlli volti a prevenire situazioni che possano pregiudicarne la sicurezza nelle fasi di partenza, transito e arrivo.

Gli interventi sono stati effettuati nelle province di Torino, Alessandria e Verbania, dove insistono scali ferroviari adibiti alla sosta, composizione dei convogli con carrozze attrezzate al trasporto di merci pericolose, nonché raccordi con aziende di settore. Personale appartenente a quegli uffici Polfer e alla squadra amministrativa compartimentale ha ispezionato 138 carri merci, molti dei quali provenienti o diretti all’estero, in controlli preventivi effettuati prevalentemente prima della partenza dei treni, così da consentirne il viaggio in sicurezza, evitando di procedere all’interruzione in corsa.

Nello scalo di Alessandria smistamento, 28 i carri controllati di cui 7 trasportanti sostanze altamente tossiche, nello scalo merci di Orbassano 7 carri controllati e a Domodossola, nello scalo Domo 2, 103 carri ispezionati. Le sanzioni amministrative comminate sono state 12 e hanno interessato 37 carri cisterna in totale, 36 carri attrezzati per il trasporto di lubrificanti, per irregolarità nella chiusura di sicurezza, mentre un carro per fuoriuscita e leggera colatura della sostanza tossica trasportata.

L’importo complessivo delle sanzioni è stato di 62mila euro tra trasportatori e speditori, alcuni dei quali stranieri. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane per verificare il rigoroso rispetto delle norme del Regolamento Internazionale che disciplina il trasporto di merci pericolose in ambito ferroviario.