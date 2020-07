In sei mesi 148 milioni di ore di cassa: oltre 92mila lavoratori sono in deroga

In Piemonte più di 61mila richieste per il reddito di cittadinanza e 10mila per il reddito di emergenza

Per avere la misura di un dramma, con il lavoro che manca e gli ammortizzatori sociali rimasti come unico appiglio alla sopravvivenza per migliaia di famiglie, bisogna ragionare in termini di ore.

Per la precisione, 148 milioni di ore di cassa ordinaria, straordinaria e in deroga a cui le aziende del Piemonte hanno fatto ricorso tra gennaio e giugno.

L’emergenza Covid, infatti, ha fatto crescere esponenzialmente il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, se si pensa che per oltre 92mila lavoratori è stato richiesto l’accesso ai contributi straordinari previsti per fronteggiare la crisi economica, con 69mila domande presentate, 33mila aziende coinvolte e una spesa di 184 milioni di euro.

