Dopo sei mesi al Lorusso e Cutugno Roberto Rosso è uscito dal carcere

Piove. La porta accanto alla blokhouse del carcere si apre quando sono passate da poco le 15.30. L’uomo con in capelli corti quasi rasati e l’abito grigio che esce con un borsone in mano fa un cenno agli agenti e poi si guarda intorno.

Quell’uomo che in sei mesi di carcere ha perso molti chili e adesso ha lo sguardo un po’ disorientato di chi riannusa l’odore dell’aria fuori per la prima volta è Roberto Rosso. E la sua scarcerazione, disposta dal tribunale di Asti che ieri mattina gli ha concesso gli arresti domiciliari, da molti ora viene vista come un atto dovuto.

Erano stati gli stessi pubblici ministeri che avevano chiesto la misura cautelare quando scattò il blitz dell’operazione Fenice a esprimere parere favorevole sulle richieste in questo senso degli avvocati difensori.

Ma il giudice Elena Rocci, prima al Riesame e poi nell’udienza preliminare, aveva detto no. Sostenendo che alcune esigenze alla base dell’arresto non fossero venute meno.

