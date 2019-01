‘Messa alla prova’ per Giordana: lavorerà per una onlus di San Salvario

Processo sospeso per l'ex capo di gabinetto della sindaca e per gli altri tre indagati: svolgeranno attività utili alla collettività

Per la vicenda della multa a un amico da far cancellare

L’ex capo di gabinetto della sindaca di Torino, l’ex amministratore delegato di Gtt e due funzionari della società che si occupa del trasporto pubblico nel capoluogo piemontese si occuperanno di attività utili alla collettività.

Lo ha deciso la procura di Torino, che ha dato parere favorevole al progetto di ‘messa alla prova’ per Paolo Giordana, ex capo di gabinetto di Chiara Appendino, per l’ex boss di Gtt Walter Ceresa e per altri due funzionari dell’azienda di trasporto implicati nel procedimento penale scaturito dall’intervento di Giordana per sanare la posizione di un amico multato.

Giordana, in particolare, ha chiesto e ottenuto di lavorare per l’Agenzia per lo Sviluppo locale di Salvario, una onlus, per la quale si occuperà dell’allestimento di un baby parking in cui ospitare i bambini.

Ceresa lavorerà invece in una struttura che si occupa di tossicodipendenti, mentre i due funzionari presso una onlus di assistenza a bimbi con disabilità. Il processo di ‘messa alla prova’ sospende il processo penale in corso e in caso di esito positivo il reato contestato verrà estinto.