Messe, filotti e paté retourner

Ho scritto qui che il gioco delle bocce sta scomparendo, e un lettore mi ha ricordato che è così anche per il biliardo. Già… Mio padre Enrico, mancato a 61 anni quando io ne avevo 20, era figlio unico di nonno Federico (il musicista, pittore, fumatore di pipa come me e grande giocatore di boccette) e aveva vissuto una brillante gioventù di scapolone gaudente.

Quando si era sposato (a 38 anni: tardi, per la media di allora) aveva l’automobile, perché faceva il commesso viaggiatore. Assomigliava a Humphrey Bogart, suonava il jazz, giocava a poker e soprattutto era un vasco a biliardo. Imparai a giocare bene anch’io quando facevo il liceo a Torre Pellice, e una domenica papà, salito a trovarmi, volle sfidarmi alla goriziana. Era la prima volta che giocavo contro di lui, eppure vinsi io.

Rimettendo la stecca nella rastrelliera disse solo: «Complimenti. Ci vogliono ore e ore per diventare bravi così. Se non sapessi che a scuola vai bene, mi preoccuperei. Ma tu continua a fare in modo che non mi preoccupi». Arrossii. Non era uomo di molte parole, e il suo era stato un complimento, ma anche un monito. Oggi il biliardo, che Sandro Ciotti definiva «una categoria dello spirito», sta sparendo. Per chi ci ha passato pomeriggi e serate come me, o mattine di scuola marinata, il mondo sembrerà più povero.

Addio silenzi fumosi, rotti solo dal kff-kff del gessetto passato con calma, meditando le traiettorie, dal pòk del colpo, dal vrrr delle palle rotolanti, dal clack dei loro incocci o dal punf dei loro rimbalzi sulle sponde! Gli dedico un saluto di cuore, al biliardo di papà e di nonno. Non saranno certo i videogames a sostituirlo.

