Metamorfosi

Un effetto collaterale del Covid, prevedibile ma non nelle dimensioni planetarie in cui si sta verificando, è lo svuotamento delle grandi città impiegatizie a causa dello smartworking. Arrivano da New York, Londra, Shangai, Singapore, articoli allarmanti sulla crisi microeconomica. Il Corriere della Sera titola: “New York ora è una città fantasma”. La botta del lockdown si poteva ancora reggere, ma il vuoto da smartworking no, continuerà per sempre. Anche noi di TorinoCronaca, nel nostro piccolo, abbiamo “costruito” il giornale da casa sotto lockdown, e continuiamo in parte ancora oggi. Nel momento in cui il lavoro da remoto e le riunioni via internet sono diventati la norma, le aziende hanno scoperto che i dipendenti da casa rendono di più, e i dipendenti hanno scoperto che è sciocco farsi un’ora di viaggio mattina e sera nel traffico per fornire lo stesso lavoro di persona in sede. Molto meglio dedicare al riposo e alla vita familiare le inutili ore del pendolarismo. Il guaio è che costoro, venendo in città, mangiavano, compravano, facevano cose. Ora i ristoranti e i bar non hanno più clienti, i negozi chiudono, i prezzi delle case e gli affitti crollano, la gente si trasferisce in città più vivibili, e le metropoli agonizzano. Anche da Milano giungono allarmi analoghi, ma non è un fenomeno negativo. I lavoratori non spariscono. Smettono solo di consumare nella città dove lavorano e consumano di più in quelle dove abitano. Torino, avviata da anni ad essere il dormitorio di Milano, potrebbe giovarsene. Si rovescia una tendenza all’inurbazione durata secoli? Avremo campagne vive e città deserte? Vedremo. Ma c’è voluto il Covid perché il mutamento s’inne – scasse.

