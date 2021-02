Metanolo nell’alcol etilico, funzionari ADM ne sequestrano 235 litri

La sostanza, potenzialmente pericolosa per la salute umana, non era segnalata nell'etichettatura delle bottiglie pronte alla vendita

I funzionari ADM di Torino hanno individuato una partita di alcol etilico denaturato contenente elevati tenori di alcol metilico (c.d. metanolo) e quindi potenzialmente pericolosa per la salute umana.

LE INDAGINI

L’indagine è nata dalla segnalazione di un cittadino del capoluogo piemontese il quale, dopo avere acquistato una partita di diverse centinaia di litri di alcol etilico denaturato a 90°, ha notato la presenza di alcune irregolarità nell’etichettatura. Le analisi del Laboratorio chimico ADM di Torino hanno accertato la presenza, oltre che dell’alcol etilico denaturato, anche di una concentrazione del 5,7% di alcol metilico (c.d. metanolo), non indicata in etichetta. Le confezioni erano prive anche del prescritto tappo di sicurezza, idoneo ad impedirne l’apertura da parte dei bambini.

DENUNCIATI PRODUTTORE E FORNITORE

I 235 litri di alcol etilico adulterato, pronti per essere immessi nel circuito commerciale con grave pregiudizio per la salute degli utilizzatori, sono stati sequestrati dai funzionari ADM. Il produttore e il fornitore dell’alcol sono stati denunciati per i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e di adulterazione di cose in danno alla salute pubblica.