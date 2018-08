Meteo: ancora caldo nei prossimi giorni, martedì previsti 35 gradi a Torino

Temperature leggermente sopra la media in tutta la regione, con picchi nel Novarese

Prosegue l’ondata di gran caldo in Piemonte, con temperature di qualche grado sopra la norma del periodo di metà-fine agosto a causa dell’alta pressione atlantica rinforzata da aria di origine africana.

Le massime dei prossimi giorni si annunciano in ulteriore aumento, soprattutto nelle fasi iniziali della settimana. Secondo Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, martedì sarà il giorno più caldo.

Nel Torinese sono previsti 35 gradi, così come in provincia di Asti. Ancora più calde le massime attese nel Novarese, con punte di 36 gradi. Oggi la massima in città ha toccato i 34,4 gradi, registrati nella stazione dei Giardini Reali.