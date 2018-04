METEO Ancora caldo su tutto il Piemonte: temperature 10 gradi oltre le medie stagionali

Si boccheggia dalla pianura alle alte quote, in pianura come in montagna: martedì si prevedono ulteriori aumenti

Tutto in pochi giorni. Dall’inverno che resiste all’estate che arriva in anticipo. Anche in Piemonte. Appena dieci giorni fa nelle vette della regione si registravano le ultime nevicate di questa annata, l’estremo colpo di coda di una stagione fredda che proprio non voleva saperne di lasciar spazio alla primavera. Oggi invece si boccheggia.

Sono dieci i gradi sopra le medie di fine aprile, a tutte le quote e a tutte le latitudini. Le temperature massime rilevate con la strumentazione in dotazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno fatto registrare valori prossimi addirittura ai 30 gradi in pianura e nelle colline più basse.

Anche in quota, però, c’è caldo. Quasi estivo. Ventidue i gradi toccati a Bardonecchia, altitudine di 1100 metri sul livello del mare; 2 gradi, invece, sulla cima Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso.

E per i prossimi giorni? Domani è prevista una leggera flessione, con medie di ‘appena’ (si fa per dire) 8 gradi superiori alle consuetudini del periodo. Lunedì cielo coperto con qualche nuvola. Da martedì, invece, nuovo picco di caldo e afa. Per un’estate in deciso anticipo, senza che – di fatto – sia mai arrivata la primavera.