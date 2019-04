Finalmente arriva il bel tempo sul Piemonte dopo le piogge degli ultimi giorni: la perturbazione che ha portato maltempo negli ultimi giorni sta lasciando la Regione e farà spazio a miglioramenti.

Come segnala Arpa Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, le nevicate in montagna porteranno ad un rischio di valanghe: il pericolo vige soprattutto sulle Alpi Pennine e Alpi Lepontine, mentre risulta più leggero sul resto della Regione.