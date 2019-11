Meteo, drastico calo delle temperature: giovedì i primi fiocchi di neve a Torino

Dopo un mese di ottobre insolitamente caldo, quasi una prosecuzione di settembre, ecco un novembre decisamente freddo, quasi un anticipo dell’inverno. Nella serata di giovedì sono attese le prime nevicate a bassa quota in Piemonte, soprattutto nelle province di Asti e Cuneo, ma i meteorologi non escludono possibile nevischio anche a Torino.

Una serie di perturbazioni, del resto, sono annunciate in rapida successione nei prossimi giorni su tutto il territorio regionale. La neve, che ha già fatto capolino sulle montagne dando inizio alla stagione sciistica, è annunciata dopodomani anche in collina, al di sopra dei 400 metri.

Se c’è incertezza sull’imbiancamento di Torino, non vi sono dubbi sulle abbondanti nevicate nel Cuneese e nelle valli del nord del Piemonte. Dai responsabili della sicurezza si raccomanda prudenza, in particolare negli attraversamenti in quota.