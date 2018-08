Meteo, gran caldo fino a giovedì: domani il picco

Temperature prossime ai 40 gradi a Torino e in tutta la regione: indice di stress da calore a quota 9,8

Domani, martedì 21 agosto, è previsto su tutto il Piemonte il momento apicale dell’ondata di caldo della seconda metà di agosto, che dovrebbe poi progressivamente attenuarsi a partire da giovedì.

I meteorologi prevedono temperature vicine ai 40 gradi a Torino: 36 i gradi centigradi, con temperature percepite di 2-3 gradi superiori a causa della forte afa. Elevatissimo l’indice di stress da calore, 9.8, in tutta la provincia,.

Solo a partire da giovedì le temperature e l’ondata di caldo dovrebbero registrare una consistente diminuzione, con temporali previsti anche in pianura. Oggi le massime hanno raggiunto i 34,4 gradi in centro a Torino, mentre i livelli record si sono registrati a Villanova Solaro, in provincia di Cuneo: 36,5 gradi.