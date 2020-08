Meteo, il maltempo incalza: allerta arancione nel nord del Piemonte

Il maltempo incalza in Piemonte. L’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha infatti diramato il bollettino annunciando un’allerta arancione per le zone al nord della regione, in particolare nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Domani è previsto il picco di questa nuova ondata di maltempo. Già oggi, sulla maggior parte del territorio, è prevista allerta gialla, mentre da domani sono attese piogge ancora più abbondanti (eccezion fatta per il sud della regione). Occhio anche al forte vento e alle possibili grandinate.