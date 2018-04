METEO Possibili rovesci nel pomeriggio, temperature in lieve calo

Continua l’ondata di caldo anomalo che sta interessando da giorni anche il Piemonte, anche se nei rilievi della regione per tutta la giornata sono annunciate nubi, rovesci e temporali sparsi, anche intensi.

In particolare nel pomeriggio sono alte le possibilità di precipitazioni su tutta la regione, soprattutto nel centro-nord del Piemonte, unitamente a nord della Lombardia e Alpi orientali.

Temperature massime in lieve calo, con valori in ogni caso sempre al di sopra della norma. Per domani le previsioni sono caratterizzate da prevalenza di bel tempo e di sporadici rovesci isolati sull’alto Piemonte, con temperature in ulteriore calo, anche se leggero.