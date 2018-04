Metro 1, al via i bandi gara per il prolungamento fino a Cascine Vica

“Saranno inviati ufficialmente lunedì i documenti di gara per il bando di progettazione esecutiva del prolungamento della metro fino a Cascine Vica. InfraTo mette a bando per una base d’asta di 148 milioni il progetto esecutivo del tratto di metropolitana tra Collegno Centro e Cascine Vica, cioè Rivoli, comprensivo della stazione intermedia di Leuman“. Lo annunciano, in una nota, la presidente della Commissione Trasporti regionale Nadia Conticelli, il presidente del Consiglio Nino Boeti e Stefano Esposito, che, insieme ai colleghi Bragantini e D’Ottavio, hanno seguito tenacemente, in prima persona, con il Ministero il dossier per il finanziamento e la realizzazione del prolungamento.

VIA LIBERA ATTESO LA PROSSIMA SETTIMANA

“La prossima settimana dovrebbe arrivare dalla Regione il via libera per la gara per le opere del primo tratto, Fermi-Certosa-Collegno Centro, opere civili, stazioni e galleria”, aggiungono precisando che i tempi sono quelli previsti dai finanziamenti per arrivare alla realizzazione completa dell’opera in quattro anni. “La vera sfida, ora, è stare nei tempi per la progettazione della seconda linea della metropolitana – dicono -. Manca però ancora una strategia metropolitana, che sappia immaginare e programmare il futuro della mobilita’ di area vasta. Ad oggi tutta la progettazione fa capo a Torino, ma la Regione e le Unioni dei Comuni devono condividere una sede decisionale per delle scelte che avranno necessariamente ricadute importanti su tutto il territorio metropolitano”. Questo è l’interrogativo che Conticelli presenterà all’assessore ai Trasporti Francesco Balocco in Consiglio regionale già nella prossima settimana.