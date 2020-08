Metro allagata, grandine, alberi caduti: nubifragio sulla città, strade nel caos

L’immagine del cielo di Torino, ieri intorno alle 16, sembrava far presagire la fine del mondo. E in fondo sono bastati quaranta minuti di temporale e una forte grandinata per mettere in ginocchio tutta la città. Tombini e fognature intasate, alberi caduti e strade allagate il bollettino di un pomeriggio da incubo per i torinesi. Un vero e proprio nubifragio che non ha risparmiato quasi nessun quartiere.

Caos in metro

Le stazioni della metropolitana di Principi d’Acaja e Bernini sono state dichiarate inagibili. Il servizio non è stato interrotto ma per buona parte della giornata le due fermate sono state saltate. Allagamenti anche a Porta Susa dove i treni hanno continuato a viaggiare regolarmente. Parzialmente allagato anche il parcheggio sotterraneo di via Roma. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. E non sono mancati i blackout.

