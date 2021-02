Metro ferma per un guasto meccanico: sulle navette l’incubo assembramenti

La notizia che la metropolitana, ieri, si sarebbe fermata tutta la giornata per lavori è arrivata soltanto nella tarda serata di martedì. Un intervento di manutenzione urgente, non rimandabile, nel tratto tra la stazione Bernini e la stazione Porta Nuova. «Un problema meccanico», che i tecnici hanno deciso di affrontare sin da subito per precauzione. Lasciando regolarmente in funzione, invece, i treni tra Fermi e Bernini e tra Porta Nuova e Lingotto. Per evitare disagi, Gtt aveva predisposto anche un servizio sostitutivo di autobus nella tratta interessata al blocco. Ma tutto questo – va detto – non è bastato per evitare assembramenti alle fermate, in superficie, e disagi almeno alle prime ore del mattino. Molti cittadini, almeno quelli che non usano i social network, hanno scoperto del problema soltanto all’ultimo minuto.

LE LUNGHE CODE

I primi ad arrivare in metropolitana, per l’appunto, non hanno preso benissimo la sospensione del servizio. E così è partita la caccia al bus sostitutivo. «Dobbiamo andare al lavoro, così rischiamo di arrivare in ritardo» raccontava, ieri mattina, Claudia.

