Metro Torino, tecnici ancora al lavoro: tra La Spezia e Lingotto c’è il bus

Ancora disagi per i viaggiatori della Metropolitana di Torino. Il servizio è sempre interrotto tra le stazioni La Spezia e Lingotto in seguito all’incendio che nel pomeriggio di ieri ha provocato danni al locale batterie della stazione Lingotto.

I tecnici sono ancora al lavoro per ripristinare pienamente le funzionalità della linea nella tratta in questione, per coprire la quale è sempre in vigore il bus sostitutivo predisposto da Gtt.

A provocare le fiamme, domate tempestivamente dai vigili del fuoco, è stato con tutta probabilità un cortocircuito. Nell’emergenza la stazione è stata evacuata, nessuna persona è rimasta intossicata e ferita.