Metro, via agli scavi per la tratta Collegno-Cascine Vica [LE FOTO]

Via agli scavi della metro per la tratta Collegno-Cascine Vica. Una volta in funzione, si arriverà a trasportare 220mila passeggeri al giorno. Lo scavo è stato inaugurato, questa mattina, alla presenza dell’assessora alla mobilità del Comune di Torino, Maria Lapietra, e dei sindaci di Collegno e Grugliasco. “Un altro ottimo risultato a cui arriviamo grazie agli sforzi fatti sul trasporto rapido di massa. Per il quale in questi anni siamo riusciti a ottenere 1,3 miliardi” ha scritto su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

Che poi snocciola dati e numeri: “150mila sono i passeggeri della metro in tempi pre-Covid19. 200mila saranno quelli con l’apertura della stazione Bengasi, nella prossima primavera. 220mila quelli con la tratta Collegno-Cascine Vica. E, visto che non di sola tecnica vive l’uomo, ad arricchire di valore, arte e bellezza le nuove fermate ci saranno le vetrofanie del Maestro Ugo Nespolo, che oggi era presente all’evento e che ha ricordato come la nostra metropolitana sia già unica al mondo. Il suo lavoro le darà ulteriore bellezza, perché è anche questo che serve ai cittadini”.

OBIETTIVO RIVOLI

“Ora bisognerà proseguire – ha aggiunto Appendino -. L’obiettivo è arrivare a Rivoli per dare piena concretezza a quell’idea di area metropolitana, che deve essere innanzitutto un’area di servizi a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. In questo senso stiamo già chiedendo le risorse necessarie”.