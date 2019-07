Mette un collare elettrico al cane. Denunciato per maltrattamento

Utilizzato da un uomo per impedire all'animale di abbaiare

Un uomo di Nichelino è stato denunciato dalla polizia locale per aver messo un collare elettrico antiabbaio al suo cane. A segnalare l’evidente caso di maltrattamento è stato un cittadino che, passando davanti a un’abitazione di via Gozzano, aveva notato lo “strano” collare indossato dal cane. Insospettiti dal racconto, gli uomini del comandante Luigi Grasso si sono appostati nei pressi dell’abitazione rendendosi che conto di come il collare indossato dalla povera bestiola, un cane da caccia di 8 anni di razza “epagneul breton”, si attivasse elargendo una scossa elettrica ogniqualvolta abbaiasse.

Il collare anche se a vendita libera non può essere utilizzato sui cani come stabilito da diverse sentenze perché produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione e anche aggressività. Sotto il collo il breton presentava anche escoriazioni e mancanza di pelo, presumibilmente riconducibili alla tortura subita. Il proprietario, colto sul fatto, è stato denunciato per maltrattamento e il collare posto a sequestro giudiziario.