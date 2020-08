Mi dia giornale, birra e hot dog

Il caso dell’antica edicola di via Pietro Micca che vuole chiudere e non trova acquirenti è solo l’ultimo esempio della crisi irreversibile che condanna giornali cartacei ed edicole a sparire. Gli edicolanti che resistono sono degli eroi. Loro sì che, svolgendo un servizio preziosissimo per la comunità, meriterebbero (non solo pro tempore, ma fino a fine attività) quei 600euro/covid al mese andati (che vergogna!) a deputati nazionali e consiglieri regionali. I nostri politicanti si riempiono tanto la bocca di cultura, e nel suo nome finanziano improbabili compagnie di guitti purché rossopensanti, aiutano fondazioni resistenziali e circoli sinistri, ma non muovono un dito per i giornalai. Gente che si alza alle 4 e torna a casa alle 20, e se non ha un parente a dargli il cambio (un dipendente non se lo possono permettere) è costretta a mangiare nel chiosco e a ruscare 15 ore filate. Quelli che hanno un negozietto si salvano appena appena vendendo un po’ di cancelleria e facendo gli esattori di bollette, ma se potessero cederebbero. Il guaio è che la loro licenza vale zero. Per legge non si può cambiare destinazione d’uso a questi chioschi? E allora cambiamola, ‘sta legge. Io pagai 200 milioni una licenza di ristorante nel 1989 perché erano contingentate. Non più di tot per quartiere. Poi il Comune le liberalizzò, dandole a pioggia, e io i miei 200 milioni (2 appartamenti di allora) li salutai. Allora, visto che il Comune è così agile nel liberalizzare le licenze, dia agli edicolanti il permesso di vendere qualsiasi cosa, cibi caldi compresi, purché tengano anche i giornali. Questo sì che sarebbe buonsenso, non i monopattini e le piste ciclabili a zig zag.

