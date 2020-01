«Mi ha sempre odiato, era geloso di me. Di notte mi chiudevo in camera a chiave»

«Mi ha sempre odiato, è stato geloso di me fin dal primo momento. Sapevo che prima o poi mi avrebbe fatto qualcosa, tanto che dormivo con la porta chiusa a chiave». Davide Calderone è già tornato a casa. Nonostante le coltellate e i 30 giorni di prognosi, i medici delle Molinette gli hanno dato il permesso di trascorrere la convalescenza nel suo letto, sotto le immagini dei Santi appese ai muri, con il suo cagnolino e il gatto, curato da mamma Rita e da parenti e amici che sono corsi in loro aiuto e che ieri mattina, nel caos seguito all’aggressione e all’arresto, ancora non avevano neanche pulito il sangue dalle pareti del bagno.

Nonostante la paura, il morale è alto: Davide alza il pollice, trova la forza di sorridere e scherzare. Si fa serio solo quando ricorda i momenti dell’aggressione e quando spiega a sua madre che una volta guarito lui, in quella casa non ci vorrà più stare. «Ormai mi ricorderebbe solo quanto è successo. Se lei vorrà restare qui – dice indicando la mamma – mi cercherò un’altra sistemazione».

Quella tra Maurizio Cosentino e Rita è una storia iniziata parecchio tempo fa, quando Davide aveva appena 5 anni. «Ci siamo conosciuti alla Fiat, dove lui era operaio – ricorda Rita – e ci siamo messi insieme il 9 gennaio del 2000». Una storia complicata fin da subito. «Lui è sempre stato violento a parole – spiega la 48enne – e all’inizio purtroppo anche con i fatti, ma solo con me. Contro Davide non ha mai alzato un dito, anche perché io li amavo entrambi e ho sempre cercato di mediare».

Però la situazione si era fatta via via sempre più tesa e alla fine Rita aveva preso la decisione: il suo cuore di mamma non aveva avuto dubbi e tra Davide e Maurizio aveva scelto il figlio. «Lo scorso 9 settembre – ricorda – l’ho cacciato di casa. Poi però mi è sembrato cambiato, aveva una luce diversa negli occhi e a fine ottobre l’ho fatto tornare».

«Fino a ieri – conferma Davide – le cose erano andate bene, non c’era più stato nulla. Pure pochi minuti prima dell’aggressione eravamo seduti a tavola a parlare tranquillamente. Poi è come impazzito. Dice di averlo fatto per l’eredità? E chi la vuole, non gli ho mai chiesto nulla».