«Mi sento troppo giovane per smettere di sognare»

Neppure il lockdown ha potuto fermare Rita Pavone, la scatenata ex ragazza prodigio, la prima vera star che negli anni grigi della Torino industriale seppe portare il nome della città della Fiat in giro per il mondo. E adesso, eccola, ancora qua. Con oltre 50 anni di carriera alle spalle, l’energia per conquistare una volta di più il pubblico di Sanremo e un grande regalo per suoi fan. È da oggi, infatti, disponibile su Amazon e Ibs l’album “raRità!” (Bgm), un atteso doppio vinile con 27 brani (dall’omonimo cd), la hit sanremese “Niente (Resilienza 74)”, firmata dal figlio Giorgio Merk, e tre straordinarie bonus track. Un gioiellino a edizione limitata che farà viaggiare l’ascoltatore fra Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Olanda, Sud America, Brasile e persino Stati Uniti attraverso i loro brani storici

«Un disco che nasce a richiesta – spiega Rita raggiunta nella sua casa in Svizzera dove ormai risiede da decenni con la famiglia -. Qui si trovano vere e proprie “gemme” musicali che ripercorrono quella parte della mia carriera internazionale a molti ancora sconosciuta. Qui c’è l’altra Rita».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++