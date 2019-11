«Mi voleva ammazzare e può già tornare libero. Questa non è giustizia»

«L’hanno fatto patteggiare senza avvertirmi. Adesso ho paura per me e per i miei figli»

È una donna forte, e non è un modo di dire, se tra momenti di buio profondo e incubi ricorrenti, a tratti riesce pure a sorridere. «Per fortuna ci sono Rosa e Ivan, i miei figli. Grazie a loro ho trovato il coraggio di uscire di casa, di tornare a lavorare. Ma la mia vita non sarà mai più la stessa. E ogni sera l’incubo si ripresenta. Ogni maledetta sera, quando chiudo gli occhi, mi compare la sua faccia brutta, con quegli occhi cattivi che mi vogliono uccidere». La voce rotta dall’emozione è quella di Caterina Trentacoste, 56 anni, storica imprenditrice a Porta Palazzo, dove ha una macelleria. E la «faccia brutta» che non si cancella dalla memoria è quella di Michele Sepielli, 65 anni,l’uomo con cui aveva avuto una relazione durata otto anni. Quello che diceva di amarla e che lei, a novembre dell’anno scorso, aveva deciso di non frequentare più. Lo stesso che un lunedì mattina di otto mesi fa ha cercato di ucciderla. «E l’avrebbe fatto», è convinta Caterina, se una ragazza che l’ha sentita gridare non fosse intervenuta bloccandolo fino all’arrivo della polizia che l’ha arrestato.

