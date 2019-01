«Da mia figlia al mio lavoro. Sì, sono innamorato perso

Enrico Brignano è “Innamorato perso”. E lo è anche il suo pubblico dato che, manco a dirlo, il PalaAlpitour il 23 e 24 gennaio è già tutto esaurito per la doppia data dei record. Tre ore con cui il mattatore romano interagirà con il suo pubblico tra monologhi, canzoni e balletti. Con l’obiettivo sì di far ridere, ma anche di far riflettere. Uno spettacolo stile Broadway molto atteso nella capitale sabauda per la quale all’inizio era prevista solo una data.

Brignano, dunque lei è “Innamorato perso” di cosa?

«Ogni volta proviamo a raccontare una storia e io, per essere trasgressivo, questa volta parlo dell’innamoramento. C’è qualcosa di più bello di essere innamorato? Di sentire quell’emozione crescere dentro di sé, con le mani che sudano, le ginocchia che tremano, la salivazione azzerata e la lingua felpata… tutti sintomi che indicano l’innamoramento. O la malaria. Dal momento che il medico ha escluso qualsiasi malattia, è evidente che io fossi in preda a un folle innamoramento».

Ma quali sono i suoi amori?

«Ovviamente la mia compagna Flora e mia figlia Martina. E poi il mio lavoro che dura da ben 33 anni. E tra i miei amori annovero anche la bicicletta, il mare e la natura, temi che tratterò nello show».

Quasi rivoluzionario parlare d’amore in un periodo pieno di haters e di odio?

«È rivoluzionario e trasgressivo. Parlare d’amore in tempi di haters, odio sociale, polemiche, baruffe politiche e disastri ambientali è qualcosa fuori dall’ordinario, che stona con i giorni nostri, dove ognuno di noi viene bombardato da immagini televisive devastanti che creano danni alla nostra esistenza. Invece oggi c’è bisogno di credere in qualcosa e non lasciarsi trasportare dagli eventi».

Un ricordo su Torino?

«Ricordo con piacere le serate trascorse in via Fratelli Carle, al Cab41. Restavo sorpreso perché il pubblico torinese si alzava in piedi e applaudiva. A volte gli organizzatori mi chiedevano di anticipare l’entrata in scena perché l’indomani molte persone dovevano svegliarsi per andare in fabbrica. Ho grande stima per la gente di questa città perché ama il teatro, lo stima profondamente. Ripeto, l’applauso finale di quelle 200 persone in piedi a fine degli spettacoli al Cab41 mi ha lasciato il segno dentro. Nutro piacevoli ricordi anche per le volte che mi sono esibito al Colosseo, all’Alfieri e al PalaIsokaki nel 2011».

Torino è la città dell’auto. Il suo rapporto con il mondo dei motori?

«Se tutti gli italiani ne sapessero quanto me, saremmo tutti ingegneri. Mi piacciono le auto d’epoca, ricordo tutti i modelli dei mie parenti, la 128, la 124, la Simca di mio padre. Ho amato tutte le auto che ho avuto e mi è sempre dispiaciuto disfarmene, ma sapevo comunque che ne avrei presa una migliore e quindi avevo sempre una motivazione per sorridere. Quando possibile, mi piace visitare le fabbriche per vedere la famosa catena di montaggio. Ultimamente sono stato a Pontedere, nella sede della Piaggio, un’icona tutta italiana».

“Innamorato Perso” è prodotto da Max Produzioni in collaborazione con Vivo Concerti. In scena al Pala Alpitour il 23 e 24 gennaio (prezzi da 30,50 a 70 euro escluso i diritti di prevendita).