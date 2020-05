«Mia mamma dimessa senza fare il tampone. E il mio papà è morto»

È straziante di per sé sentir parlare una donna tra singhiozzi e lacrime. E viene il groppo in gola ad ascoltare la storia di una famiglia disintegrata da quel virus che ora chiama «la bestia». Una bestia che a Elena, 52 anni, ha portato via il papà, Cesare, che di anni ne aveva 89. Inondandola di dolore. Ma anche di rabbia. Tanta. «Perché mio padre non è morto per colpa del virus che l’ha portato via, ma per colpa del sistema sanitario che non ci ha difesi».

Per capire ciò che intenda, bisogna partire dall’inizio dell’emergenza Covid. Dal 29 febbraio, quando la famiglia di Elena si è isolata nella cascina ristrutturata in cui abita a Piscina. «Io, mio marito cardiopatico, mia mamma che soffre pure lei di cuore. E papà. Da allora non siamo più usciti, la spesa ce la portavano qui dal paese, per evitare ogni contatto pagavamo addirittura con il bonifico». Risultato: la bestia è rimasta fuori. Ma poi la mamma di Elena, Maria, 85 anni, ha avuto un’ischemia, un’ambulanza l’ha portata all’Agnelli di Pinerolo.

