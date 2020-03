Michelle Lewin, curve da capogiro per la fitness model “made” in Venezuela

Forme generose "scolpite" in palestra: ecco come la bella latina ammalia tutti

Lato b da capigiro e un décolleté mozzafiato. Insomma: curve vertiginose, di quelle da levare il fiato. Tutto questo è Michelle Lewin, fitness model da urlo, con più di 13 milioni di followers pazzi di lei su Instagram. Questa ragazzona dal corpo…granitico, è nata e cresciuta in Venezuela, e lascia tutti a bocca aperta per la sensualità che promana dalle sue forme generose “scolpite” in palestra.