«I miei 450 personaggi senza eredi»

Lo spettacolo dura 90 minuti e ogni 20 secondi c’è una sorpresa. Per Brachetti “Solo” «è il mio parco giochi della fantasia», per il pubblico sono 90 minuti di magia, di trasformismo, illusionismo, di sand paitning, di ombre cinesi, di giochi di laser, mimo, chapeaugraphie e altro ancora. A 40 anni dal debutto di Parigi, il più grande artista del quick change riporta sul palco del Teatro Colosseo da domani sera (ore 21) e fino al 6 gennaio, con uno speciale appuntamento di Capodanno, il suo “one man show” in cui ripercorrerà la sua storia, tornerà alle origini e aprirà al pubblico la sua casa, abitata dai suoi personaggi e da mille sorprese. Brachetti, insomma, torna a “volare”.

«Io sono un Peter Pan di 60 anni che vuole volare e alla fine ci riesce, vola, anche se la sua ombra vorrebbe tenerlo a terra».

È uno spettacolo che porta in giro ormai da tre anni.

«Sì, ha già fatto 300 repliche, in Italia e all’estero. È uno spettacolo per famiglie, che riporta all’infanzia e a Natale, rivivere l’infanzia è bello».

Che cosa farà?

«Farò una sessantina di personaggi, ma non è solo trasformismo, c’è molto altro. È uno spettacolo con i ritmi del 2020».

Tra gli ultimi personaggi che ha fatto?

«Quelli delle serie televisive, come il professore di chimica di “Breaking Bad” o l’incredibile Hulk».

Ci sono personaggi che non è riuscito a fare?

«Mi risultano più difficili quelli “grevi”, attaccati a terra. Io preferisco quelli che volano. È più facile, per me che sono alto 1,80 e peso 64 chili e che se dovesse venire la bora mi porterebbe via».

Lei si è ispirato a Fregoli e ha avuto come maestri Macario e Ugo Tognazzi.

«Con Tognazzi feci una commedia “seria”, una tra le poche commedie serie che ho interpretato. Tognazzi mi dirigeva come un’orchestra, mi insegnò tantissimo. Macario mi fece un’audizione nel 1979 quando vinsi un concorso di illusionismo. Mi prese per fare il suo spettacolo di varietà. Ma in quel momento mi volevano anche a Parigi. Lui allora mi disse, “ma va mac’ a Paris”. Di lì ho iniziato la mia carriera».

Ha avuto maestri però non ha allievi, non ha un erede.

«No, non ce l’ho. Ho gente che mi imita, che mi copia, questo è inevitabile. Si esibiscono nei talent show per un paio di minuti. Ma il mio repertorio è lungo più di 25 ore. A casa ho circa 450 costumi, in 40 anni di attività ho fatto quasi tutti i personaggi del cinema, delle favole, della televisione. Quando devo fare uno spettacolo il problema è trovare un personaggio nuovo. Devono essere personaggi internazionali, dato che mi esibisco anche all’estero, Francia, Svizzera, Inghilterra».

Lei ha 62 anni e ne dimostra la metà.

«In scena sì. Nella vita non so».

Sì sente un Peter Pan?

«Sì, perché sono sempre curioso, sono sempre all’erta e soprattutto non penso mai di essere arrivato, cerco sempre di migliorarmi».

Lo spettacolo al Colosseo inizierà già nel foyer, Qui infatti è allestita la mostra #SOLOBrachetti, che si potrà visitare guidati dallo stesso Arturo. Un percorso alla scoperta della sua storia personale e del mondo dello spettacolo più in generale. E per il il “suo pubblico” per eccellenza, quello torinese Arturo ha tirato fuori dal magazzino del tempo locandine storiche, video inediti, costumi.